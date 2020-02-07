新型肺炎確診數快速增加，金融市場擔憂未除，台股漲高後回檔重挫逾百點，新台幣開低震盪，上演股匯雙殺，終場收在30.126元兌1美元，貶值4.4分，終結連續三個交易日升勢，台北外匯經紀公司成交量7.71億美元，本周累計則升值1.24角或0.41％，周線終結連二貶。

外匯交易員指出，疫情恐慌情緒本周趨於緩和，激勵金融市場轉為樂觀，股匯市連續三個交易日走高，但隨確診數快速增加，再度加重對未來不確定性的擔憂，股匯市漲多回檔，台股重挫136點，新台幣也開低震盪整理，前一個交易日盤中的2字頭又是曇花一現。

外匯交易員認為，美國經濟數據表現優於市場預期，應是近日一波上攻的主要利多動能來源，但市場連三漲後，在最新非農就業數據發布前，態度暫趨觀望，若結果數據表現也佳，可望提供一定支撐方道，但還要看疫情發展而定，預料新台幣短線續為區間整理格局居多。

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