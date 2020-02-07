大同近年每年以「大同寶寶」造型的花燈參加台灣燈會，吸引民眾眼球。大同表示，大同今年響應今年在台中舉行台灣燈會以「地球環境教育永續發展」為願景，以台灣海島為發想，推「大同寶寶海洋嘉年華，歡喜慶鼠年」主題花燈，喚起國人對海洋生態保育的重視。

大同表示，2020年台灣燈會8日起在台中舉行，台中是中臺灣政治、經濟、交通及文化的樞紐，不僅四季氣候宜人，也是台灣第二大國際商港—台中港的所在。台灣寶島四面環海，擁有豐富的海洋資源，漁民們世代與海共榮，尤其全球進入氣候緊急狀態，更應該保護珍惜與人類共存的海洋生態。華人國貨代名詞的大同，這次特別將大同寶寶化身為海洋之子，划著電鍋船，攜手台灣海岸隨處可見的螃蟹、東海岸的鯨魚、離島的海龜、南半球的企鵝，還有因海域環境破壞汙染造成族群數量銳減的海星、小丑魚，以及瀕臨絕種的海馬等大大小小海洋生物，歡喜共渡鼠年嘉年華，希望從2020年起，國人能更友善積極地保衛世代守護台灣的海洋。

大同指出，大同推動綠能、節能環保理念多年，日前參加高雄燈會首次推出大同寶寶兒童舞台劇「搶救電電王國」，以大同寶寶一起進入電電王國的奇幻世界，看看王國裡的電力超人們搶救希望小鎮為主軸，用淺顯易懂的故事，生動活潑互動式演出，博得國小師生們的喜愛，希望藉此寓教於樂的兒童環保劇，從小培養民眾環保節能愛地球的觀念。大同這次攜手一元布偶劇團，8日元宵節下午4點50分至5點30分，在主展區后里馬場園區的地方采風舞台演出大同寶寶兒童舞台劇「搶救電電王國」。

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