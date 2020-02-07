A-Lin近日推出新單曲〈旅．課〉，她日前受邀成為在台灣Youtube Music開唱的第一人，當晚她與粉絲相遇在77樓的高空，近距離Live演出，一連演唱包括新單曲〈旅．課〉及〈完整的浪漫〉、〈幸福太短〉、〈我都記得〉等曲，在粉絲邀求下她加碼演唱成名作〈失戀無罪〉，讓放棄尾牙來聽A-Lin唱歌的粉絲直呼「太值得了！」不過粉絲被A-Lin抓包沒買演唱會門票，A-Lin笑問：「妳想去嗎？」粉絲大喊「想」，A-Lin搞笑回：「太可惜，票都賣光光了哦，下次早點買啊！」讓粉絲全笑翻。

A-Lin日前受邀成為在台灣Youtube Music開唱的第一人。（索尼音樂提供）

A-Lin在Youtube Music中和獻唱。（索尼音樂提供）

Live表演中A-Lin也自虧「忘詞是一定會，但今天要『說話』這件事很緊張。」更特別狂練習「Premium」英文單字發音，直笑說：「Premium！今天是要歡迎大家訂閱Youtube Premium！這個我要講到，這個單字我練很久，講得好吧！」逗樂全場粉絲。她也透露今年將會推出新單曲和新專輯，更說自己是高雄人「一定要去高雄演唱，等我」。

不少粉絲好奇A-Lin如何練成實力唱腔，A-Lin認真地說：「就是多練」，也提到能唱高音是可遇不可求，自己本身不是能唱高音，但音域比較廣，可以從低到高，都是苦練而來，「唱歌像運動，就是要多練突破自我，我也是從不斷破音開始的；像在錄音室唱〈有一種悲傷〉一開始也會破音，一直錄到很晚一直唱，才可以的。」

A-Lin在Youtube Music中和粉絲近距離互動。（索尼音樂提供）

A-Lin在Youtube Music中和獻唱。（索尼音樂提供）

A-Lin向粉絲分享練成實力唱腔「就是多練」。（索尼音樂提供）

A-Lin也分享舒壓方式就是「自己在家裡化妝」，塗上防水睫毛膏再去淋個水，抬頭看鏡中自己「多漂亮啊」，但她接著說「我其實挫折沮喪都過去的很快，做人要樂觀一點，一個念頭轉過去就海闊天空了，像我媽媽說開心是一天，不開心也是一天，我們幹嘛不開心呢？」以樂觀天性鼓舞粉絲。精彩演出將於7日於Youtube的A-Lin官方專屬頻道上架。

(中時 )