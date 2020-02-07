曲棍球案檢察官遭彈劾 職務法庭公開審理 16:442020/02/07 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 曲監察院以6：5的票數通過監委高涌誠等人提案彈劾台中地檢署檢察官陳隆翔，引發基層檢察官連署反彈，陳隆翔也聲請公開案理，司法院職務法庭2月14日將召開準備庭，由監察院代表及陳隆翔當庭進行辯論攻防。 本案提案監委高涌誠前年彈劾時任新北檢察官的詹騏瑋，指責他違反辦案程序起訴陳建國偷竊，導致陳男輕生亡，職務法庭開庭審理時，高涌誠與檢察官都親自到庭進行辯論，最後職務法庭認定詹騏瑋並無監委所指情節重大的情形，判免懲戒。 (中時 ) #檢察官 #職務 #法庭 #彈劾 #監委 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普彈劾案 料將無罪脫身 04:102020/02/03 國際大事 時間倉促 檢察長人事臨時會喊卡 11:492020/02/04 社會 恫嚇扭斷蔡英文脖子 廣告人判罰2.5萬 15:162020/02/04 社會 即使彈劾審判無罪 民主黨議員：川普也應受譴責 18:442020/02/04 國際 參院彈劾審理最終表決在即 川普國情咨文先登場 22:112020/02/04 國際 川普國情咨文 偉大的美國回歸 04:102020/02/05 國際大事 《檢察官內傳》案件竟然是真的 老奶奶吞洗衣錠裝病讓李善均看傻眼 14:562020/02/05 娛樂 前女友控性侵 桃園男戴套失誤逃過一劫 16:172020/02/05 社會 囂張！彈劾無罪 川普嗆：要當萬年總統 08:432020/02/06 國際 販賣無醫療器材許可證口罩 檢調發動搜索 11:212020/02/06 社會 社會熱門新聞 北市警中正二分局書記 檔案室內輕生 - 社會 「別穿內褲！」 100元紙鈔鹹濕內容曝姦情 - 社會 靠夫上位？武漢P4病毒所美女所長 升官像坐直升機 - 社會 桃園又有2男居家隔離落跑 警逮人恐罰15萬 - 社會 首例！台東民眾隱匿旅遊史 遭開罰3萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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