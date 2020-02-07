曲監察院以6：5的票數通過監委高涌誠等人提案彈劾台中地檢署檢察官陳隆翔，引發基層檢察官連署反彈，陳隆翔也聲請公開案理，司法院職務法庭2月14日將召開準備庭，由監察院代表及陳隆翔當庭進行辯論攻防。

本案提案監委高涌誠前年彈劾時任新北檢察官的詹騏瑋，指責他違反辦案程序起訴陳建國偷竊，導致陳男輕生亡，職務法庭開庭審理時，高涌誠與檢察官都親自到庭進行辯論，最後職務法庭認定詹騏瑋並無監委所指情節重大的情形，判免懲戒。

(中時 )