張女被打死的客廳現場。（檢警提供／許素惠雲林傳真）

打死媽媽的郭佳宏（前）。（檢警提供／許素惠雲林傳真）

嫌犯手機內有的殺人的證據。（檢警提供／許素惠雲林傳真）

經營神壇的陳勝宏佯稱神意，疑教唆郭姓同居人的弟弟郭佳宏打死郭母棄屍後，又和弟陳伯安毆打郭男致死，郭女目睹母親被親弟遭打死，非但無動於衷，還不將母送醫，更當偽證為陳掩護，檢警因獲報發現已成白骨的郭母，進而查出連串陰謀及駭人聽聞的命案，將多人依偽證、傷害致死等起訴。

起訴書指出，34歲的郭女和已經死者亡的母親張女都未婚生子，因而怨懟命運，於是到處求神問卜希望改運，2018年間到有傷害及詐欺等前科的陳勝宏開的神壇問事，最後3個年幼子女、60歲的媽媽、23歲的弟弟郭佳宏都和陳勝 宏同居一戶，該戶還住有陳勝宏另一女友張宜萱，因暴力罪嫌遭通緝的35歲弟弟陳伯安，以及陳伯安的許姓女友等人。

起訴書表示，該戶內同住成員間疑因生活所需及金錢等問題常發生爭執，去年6月18日中午，陳勝安疑以神意為由，教唆郭佳宏將媽媽張宴慈打得滿臉是血，倒臥沙發中奄奄一息，郭女目睹弟弟毆母過程，非但未制止，還不願將母親送醫，警訊筆錄中甚至坦承媽媽就此死掉算了，姊弟殘殺遺棄血親行為，令人髮指。

起訴書說，郭男把媽媽打死後，與陳勝宏、陳伯安兄弟3人一起把媽媽載到二崙鄉深坑橋處棄屍，並遺潑灑汽油焚屍。同時郭女打了多通電話給親友佯裝尋找媽媽，直到當晚報警說媽媽在6月16日走失，以避人耳目。

一拾荒者在同年6月28日發現被棄屍體，但已成白骨，檢警相驗並採DNA，7月20日檢驗出爐，證實死者就是張女，檢察官李文潔7月29日告知 郭女，令人訝異的是，郭女聽聞媽媽死訊，竟未顯出悲傷，令人大啟疑竇。當天李文潔則接到警方告知郭女弟弟在凌晨死了，但郭女卻沒告訴李，更讓李強烈懷疑內情不單純。

起訴書表示，陳勝宏和郭女口徑一致說弟弟是被錢莊打死，然經查，相關債權人都否認，經目擊者證詞，陳氏兄弟動手毆人，陳勝宏及郭女因偽證被收押禁見，最後突破郭女心防，供出弟打死媽媽，而弟又被陳氏兄弟毆打致死。

(中時 )