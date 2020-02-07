華邦電子(2344)去年第四季受到製程轉換過渡期且記憶體價格下滑影響，單季營運轉虧；總經理詹東義表示，去年第四季表現不好，短期需觀察疫情狀況，預計下半年DRAM及Flash市場將供需平衡甚至供不應求。

針對武漢肺炎疫情的影響，華邦總經理詹東義今日表示，可觀察未來兩周的疫情狀況，隨著5G等運用帶動今年記憶體需求，預期上半年遞延的需求會在下半年快速補上。

華邦電子今日舉行法人說明會，公司去年第四季營運不利。受到新製程開發影響，以及產品價格下滑，單季整體毛利率降至22%，稅後淨損1.47億元，單季每股淨損0.05元。以記億體事業來看，去年第四季毛利率續降至16%，去年全年則為22%，比前年的36%下滑。

華邦總經理詹東義表示，去年DRAM事業受到製程轉換衝擊，平均銷售價格下滑約15%；25奈米及38奈米的競爭力不夠，轉換製程又遇到產業逆風；華邦去年受到38奈米轉至25奈米的製程轉換拖累，預計3月此問題可解決。

詹東義指出，短期來看，武漢肺炎若沒有那麼糟糕，3月會恢復產業供需秩序，下半年供不應求的情況會發生。

展望今年，參考SARS事件的經驗，華邦電子仍預期5G等運用會帶動需求，下半年將供需平衡，甚至略供給不足之情況會發生。

華邦將持續提升製程，進一步推動20奈米製程；同時，台中廠從月產能5.2萬片提升至5.4萬片，未來產值將更高。

華邦電子今年資本支出預計為143億元，維持近四年以來的積極布局態度，比去年的132億元增加。

另外，高雄路竹新廠量產時程延後，力求一開始生產的營運會快速提升，因此今年將在台中廠先做研發20奈米製程。

另外，華邦電子公布2020年1月合併營收為36.83億元，月減9.61%，較去年同期減少5.01%。

(時報資訊)