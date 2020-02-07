百德(4563)2019年受到貿易摩擦影響，營收表現呈現衰退，董事長謝瑞木指出，2020年百德從谷底攀升，公司在手訂單約200到300台，金額約9億元，上半年接單排滿，工具機產業原本預期第2季復甦，目前看來將延後1季。今年因合併的Winbro後完整貢獻營收，法人估計營收將上看34億元以上的新高，併購效益顯現，有機會轉盈。

百德主要產品為電腦數值控制(CNC)工具機，產業機械中之金屬切削機械製造業，2019年營收19.09億元，年減5.4％，其中，11月、12月因併購Winbro，認列營收，讓全年營收衰減幅度縮小。2019年前3季稅後虧損0.39億元，每股虧損0.97元，第4季雖然營收成長，但認列合併費用，法人估計全年無法轉盈。

2019年Winbro營收約15億元，法人預估今年小幅成長至16億元，百德今年上半年接單狀況良好，目前疫情沒有太大影響，本業可維持去年水準，加計Winbro營收完整貢獻，今年營收上看34億元以上，全年可望轉虧為盈。

百德今年再度辦理現金增資，將以不超上限1萬張，計畫募資4億元，將於3月底前完成增資，主要用於轉投資Winbro。Winbro生產雷射放電加工鑽孔機，主要用在生產加工燃氣渦輪發動機的熱鍛零組件冷卻孔的機械設備，百德藉由併購案切入國際航太及能源產業。

(時報資訊)