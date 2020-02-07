玉山金控元月自結稅盈餘18.7億元 16:502020/02/07 工商 黃惠聆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 玉山金控元月自結稅盈餘18.7億元，較去年同期減少9.5％，每股稅後盈餘為0.16元。稅後盈餘減少主要因元1月適逢春節連假，工作天數縮短所致。 玉山金控表示，子公司玉山銀行在跨境及科技發展皆有不錯的表現，帶動整體業務成長，並維持良好資產品，玉山銀行元月份稅後盈餘是19.18億元。 (工商 ) #玉山金控 #結稅 #盈餘 #稅後盈餘 #玉山銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 上櫃107年十大董監酬金 揭曉 04:102020/02/03 證券．權證 麗豐 去年EPS 18.02元創高 04:102020/02/05 證券．權證 福特上季營業獲利銳減68％ 全年財測不如預期 08:522020/02/05 財經 《外資》外資變心擁金釵，首選3佳麗 11:252020/02/05 財經 《半導體》武漢疫情發燙，盛群開工5天耳溫槍急單勝全年 15:572020/02/05 財經 《其他股》鉅明Q1進入傳統次旺季，估今年營收及獲利雙升 11:082020/02/06 財經 大慶證券元月獲利424萬元 EPS0.014元 11:532020/02/07 財經 《業績-半導體》日月光投控上季獲利登次高，去年每股賺3.96元 14:322020/02/07 財經 《業績-航運》慧洋-KY 1月稅前盈餘0.34億元，年減77.32％ 15:402020/02/07 財經 財經熱門新聞 大樂透3.6億頭獎號出爐！ 百萬紅包最後機會別錯過 - 財經 跟鑽石公主號遊客擦身而過？ 疫情指揮中心1930發訊提醒 - 財經 - 工商 台股暴殺近700點回魂？ 國民ETF五天填息10萬人爽賺 - 即時 致員工簡訊曝光！ 鴻海要求春節後不要馬上返廠 - 財經 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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