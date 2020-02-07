玉山金控元月自結稅盈餘18.7億元，較去年同期減少9.5％，每股稅後盈餘為0.16元。稅後盈餘減少主要因元1月適逢春節連假，工作天數縮短所致。

玉山金控表示，子公司玉山銀行在跨境及科技發展皆有不錯的表現，帶動整體業務成長，並維持良好資產品，玉山銀行元月份稅後盈餘是19.18億元。

(工商 )