高雄市長韓國瑜在戶外跑行程戴口罩卻被綠營民代砲轟是「錯誤示範」，韓國瑜7日到漢程客運了解大眾運輸系統防疫狀況，依舊全程戴著口罩；韓受訪表示，高雄目前是一級防疫，他是指揮官，如果他不戴，外面是不是要講 一級防疫城市的指揮官自己都不戴，那怎麼辦呢？還是建議全國民眾、高雄市民要戴口罩。

韓國被媒體追問「市長可以說一下為何一直戴口罩嗎？」韓笑了笑說，「高雄是全台一級防疫的城市，我又是指揮官，假設我不戴口罩的話，那外面又說，一級的防疫指揮官自己口罩都不戴怎麼辦呢？」韓強調，這事反面也可以講，但他認為，最起碼做示範的作用，戴口罩、勤洗手、量體溫是最基本的。

韓國瑜也以日本為例指出，如果依照一些日本的專家估計3、4月會大爆發，等於現在還沒有到熱點，還是建議全國民眾、尤其是高雄市，大家還是要多戴口罩。至於有媒體問要大家戴口罩的建議，是不是和中央措施不一？韓沒有回應。

韓國瑜在漢程客運鼎金站了解客運業者防疫情形，隨後上公車，視察業者對於公車上座椅、欄杆、下車鈴、把手等乘客重點接觸地方擦拭酒精消毒的防疫清潔作為，還一度低頭把消毒水捧上來聞。

(中時電子報)