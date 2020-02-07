台視八點檔《四月望雨》2月6日首播獲好評，50歲以上女性觀眾收視衝出1.67、家庭主婦群也有1.32，全體平均收視0.96。第一單元「雨夜花」中，林韋君飾演的秋琴與洪浩竣飾演的志中相戀，卻因為要為父還債，嫁給陳名賀飾演的敗家子建華，女主角林韋君苦情演技大爆發，跳脫以往柔弱性格，詮釋悲情卻堅強的時代女性，將劇中悲情又充滿無奈的林秋琴詮釋入木三分，連網友看了都心疼。

目前正在日本度假滑雪的林韋君興奮表示：「很久沒有戲劇作品呈現了，也不知道大家還記不記得我，收視不錯真的非常高興，謝謝大家捧場。」首次參與戲劇演出的洪浩竣，劇中飾演的陳志中和劇中女性有許多情感糾葛與愛恨情仇，拍攝過程中也經常向前輩討教磨練演技。貫穿全劇的四首歌謠〈四季紅〉、〈月夜愁〉、〈望春風〉、〈雨夜花〉是國寶級演員梅芳18歲剛出道時已耳熟能詳，梅芳在劇中飾演志中的母親，第一集就跟兒子逼婚、催生，高齡83歲仍演技精湛。圖/台視提供

梅芳。

洪浩竣。

陳名賀（左）、洪浩竣。

(中時 )