麗明營造董事長吳春山有次旅行到中南美洲，看到空曠的大地，只有一朵花兀自綻放，感動花的勇氣，按下手機的剎那，至今仍難忘。（盧金足攝）

故宮南院外觀像元寶的造型，在麗明營造董事長吳春山的手機拍攝下，呈現大器的建築風彩。（盧金足攝）

來自建築界與藝術界的聯手送愛！興建台中國家歌劇院與故宮南院的麗明營造董事長吳春山（左），與推動建築生態導入藝術與鄰里共好實踐者的龍寶建設董事長張麗莉，為台灣身心障礙藝術發展協會舉行公益義賣。（盧金足攝）

「移動中的風景」2020吳春山攝影義賣個展，2／8-2／29在臻品藝術中心展出，義賣所得捐贈台灣身心障礙藝術發展協會。（盧金足攝）

麗明營造董事長吳春山希望由影像引領觀者跟隨著作品中的視角仰望、俯首，重拾生命中片刻的美好記憶。（盧金足攝）

打造世界第九大新地標台中國家歌劇院的麗明營造董事長吳春山，將自龍寶建設董事長張麗莉手中接下台灣身心障礙藝術發展協會光之藝廊理事長一職，為讓有才華的身障者持續創作，吳春山從手機拍的一萬多張照片，由專家挑出八十八張義賣個展，來自建築界與藝術界聯手送愛，獲得熱烈回響，大家也驚艷，隨著吳春山手機鏡頭看到的「藝」境，有如一場「移動中的風景」旅行。

一萬多張的照片，不是專業規格的相機拍攝，而是由吳春山手機拍出，他飛遍世界各地拍的照片不計成本與時間，距離台灣身心障礙藝術發展協會光之藝廊理事長交接典禮前，開春之際，龍寶建設關係企業臻品藝術中心邀請吳春山傾囊提供多年走訪拍攝的人文風景攝影作品，在臻品藝術中心舉辦公益義賣攝影展。

來自建築界與藝術界聯手送愛，作品義賣全數捐給身心障礙藝術發展協會，讓有才華的身障者安心創作，繼續提供協助找到知音平台。

張麗莉表示，特別請專家挑出八十八張義賣，展覽定名為「移動中的風景」吳春山攝影義賣個展，從八日起至廿九日止為期一個月在臻品藝術中心展出，展出的銷售所得將如數捐贈台灣身心障礙藝術發展協會光之藝廊。

她盼藉由此次的善舉，將這份美意分享與傳遞給大眾，開展前夕吳春山的親朋好友們聞訊前來支持，八十八幅攝影作品熱銷。

吳春山與推動建築導入藝術與鄰里共好的張麗莉，兩人同月同日生的巧合之外，同樣熱心公益，興之所至、心之所安，吳春山在日常繁忙的生活之餘，以隨手方式記錄當下片刻的美好，或旅程中乍現的浮光掠影。

「有些國家，飛越數十個小時或多次轉機才到達，心有感的是，這個地方千里跋涉，這輩子不太可能再造訪」，吳春山感性的說，一種珍惜的心情油然而生，手機不用底片，拍的盡興，將人生風景留在鏡頭裡，這次以行善方式與大家分享。

這些作品是吳春山多年的累積與縮影，內容涵蓋風土人文的景色以及走訪中南美洲、澳洲、日本等多國的景緻，鄰家的鷺鷥、休憩的鳥兒與駐足的遊客，都成了吳春山捕捉剎那成永恆的風景，八十八幅作品也將隨著有緣人到城鄉的各個空間，繼續傳達感情與活力。

(中時 )