阿KEN首部自編自導自演的電影《練愛iNG》，特別找來曾一同搭檔主持交友節目《正妹大連線》的ELLA和多年好友辛龍一起特別演出，ELLA在歌唱事業亮眼，近年轉戰大銀幕，曾演出多部膾炙人口的電影，包括《新天生一對》、《五月天人生無限公司3Ｄ》等。她私下幽默風趣且具有喜感的個人特質，讓阿KEN決定力邀他一同加入《練愛iNG》，阿KEN導演認為辛龍和Ella都很活潑、外向、個性古靈精怪，兩人都很懂得如何把生活過得有趣，兩人搭配在一起的氛圍充滿了可愛的喜感。

ELLA在片中飾演化妝師小芳。（圖／藝起娛樂提供）

阿KEN曾在2014年和ELLA一起搭檔主持，當時建立起真摯的友誼，他曾問她：「如果我真的拍了一部電影，妳願意來演嗎？」ELLA馬上回應：「只要你拍！不管什麼角色我都願意演！」後來阿KEN認真逐夢，寫劇本時就為ELLA量身訂做寫了一個角色，就是電影中行事作風大膽，個性大而化之的劇組化妝師「小芳」，當他打電話給ELLA詢問拍攝的意願，問說：「妳還記得妳跟我講過的話嗎？我要拍電影了。」ELLA當時馬上在電話另一頭興奮回應：「拍電影！真的嗎？我等你的電影等了四年！我要拍！」聽到二話不說馬上答應，願意義氣相挺的ELLA，讓阿KEN直呼：「我感動到眼淚都落下了。」

電影開拍前，阿KEN也有安排ELLA和辛龍兩人先碰面，讓他們互相熟識聊角色的感覺及細節，ELLA說：「我覺得當導演的阿KEN和以往螢光幕前大眾看到的阿KEN截然不同，是嚴肅看待夢想並且認真執行的人。」談到自己飾演的劇組化妝師一角，ELLA表示：「我平常的工作就一定要先化妝、弄頭髮，所以很清楚化妝師的工作，也知道這些專業的用具該如何使用，我也會自己化妝，我飾演的這位資深化妝師小芳，是位親和且溫暖的人，雖然好像有點恰北北，但是她跟電影中劇組的人都相處的很好，看過各式各樣的人，也觀察的出來每一個人之間的化學變化，小芳是一個讓我很喜歡的一個角色。」

ELLA與辛龍演出一對歡喜冤家。（圖／藝起娛樂提供）

劇組有次發ELLA清晨五點到現場，中間等戲等了很久，阿KEN回到辦公室看到她就大字型的躺在沙發上，阿KEN表示：「看到一個貴為女子天團的ELLA躺在沙發就熟睡，我真的對她感到很不好意思。很感謝她！特地把工作橋開來拍這部電影，我感受她給我的支持和愛，未來她要我做什麼我都願意。」ELLA被問到為何會秒答應來演出表示：「我認為阿KEN是個很有才華的人，非常勇敢令人敬佩，一定要來支持有夢想的人。」兩人誠摯的友情展露無遺。

除此之外，阿KEN亦找來喜劇奇才辛龍來飾演劇組製片，在電影中是魏宏仁（阿KEN飾演）的頂頭上司，愛飆罵飾演臨時演員的阿KEN，並且暗戀飾演化妝師小芳（ELLA飾演）許久的鄭哥。阿KEN認為辛龍私底下就是個妙語如珠且心地善良的人，非常適合飾演鄭哥，阿KEN在電影開拍前也有和辛龍討論該如何揣摩這個角色，劇組製片的形象雖然常常會「森77」的斥責劇組人員，但其實內心是懷有柔軟的一面，辛龍開演前也慎重的和阿KEN認真討論該如何演出鄭哥這個角色。電影將於3月13日全台上映。

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(中時電子報)