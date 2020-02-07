武漢肺炎持續延燒，各單位嚴陣以對不敢輕忽，總統蔡英文也在臉書上說明行程，她指出一早便到中央流行疫情指揮中心視察，也給所有在第一線參與防疫的同仁打打氣。蔡英文更開心表示，昨天第一例確診病患已經痊癒，更以親筆信致謝所有防疫英雄。

蔡英文回憶，從年假前出現第一個武漢肺炎病例開始，指揮中心就上緊發條。除夕那天，也有很多防疫同仁急忙吃完年夜飯，就銷假回來上班，甚至有人根本沒有回家圍爐，只因為肩上有責任。

蔡英文強調，這陣子包括口罩鋪貨、販售實名制上路、武漢的台灣鄉親返台安置，以及確診案例的醫療等挑戰等等，「雖然辛苦，也都一再證明，我們有能力克服困難」。首例確診的患者已經痊癒，她親筆寫了一封信，提到在台灣其實真的很幸福。

蔡英文指出，防疫是長期抗戰，這段時間以來，防疫同仁休息的時間少，她也希望包括衛福部部長陳時中在內的每位同仁，都要注意自己的健康，要適度休息，先照顧好自己，才能守護國人。

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(中時電子報)