和逸飯店‧高雄中山館提供情人節套餐。（國泰飯店提供／柯宗緯高雄傳真）

武漢肺炎疫情未趨緩，但西洋情人節即將到來，國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店、慕軒飯店直接送千元旅遊補助金，另提供浪漫星光雙人晚餐，希望能在大環境不景下，搶食「閃光」商機。

國泰飯店觀光事業指出，即日起至2月29日止，凡入住全台和逸飯店、慕軒飯店「2020愛旅行」住房專案，原本雙人同行住宿每人每晚2,020元起，現在官網訂房直接現折1,000元，專案含早餐還可另獲「雙人閃光好禮X專屬折扣X月抽大獎」等三重驚喜。

例如入住和逸飯店‧高雄中山館即享雙人房加贈星光晚餐超低優惠3,040元，若身分證數字有20連號者，每房再折200元，還有機會抽中摩曼頓旗下的戶外連鎖通路「GO WILD 野聚戶外」15,000元禮券及旅行商品。

和逸飯店‧高雄中山館位於高雄三多商圈，位在飯店頂樓的Cozzi THE Roof餐廳，14日至16日晚間推出「星空情人雙人晚餐」1,688元＋10％，口感豐潤的「嫩煎美國菲力乳酪牛排」和鮮美酥脆的「香煎奶油黑鮭魚襯火腿明蝦捲」等兩道海陸主餐任選。

另外搭配主廚特製誘惑鮭魚蛋、戀戀金槍魚和情人蝦球開胃拼盤，還能同時享用現場多款精緻冷盤、鮮果沙拉、湯品、甜點、冰品等輕食沙拉吧餐點，不僅體驗美味佳餚，還能感受30樓星空包圍的甜蜜氛圍，2月14日情人節當天用餐再招待特調雞尾酒。

(中時 )