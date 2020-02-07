台東有位民眾至大陸旅遊返台，出現上呼吸道症狀，就醫經醫師詢問TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及是否有群聚感染狀況），但民眾卻隱匿未告知，經醫師以健保卡查驗後發現有出入境資料才坦承，造成醫護人員暴露疑似傳染危險性，台東縣衛生局特別依相關法令開罰3萬元，也是台東縣首例。

台東縣衛生局表示，該民眾經醫師健保雲端查驗發現14天內有出入境資料，民眾才如實陳述，所幸後續檢驗結果為陰性排除，但此行為已造成醫護人員未著防護裝備暴露疑似傳染危險性和醫院防疫之漏洞。

對於該民眾，衛生局依照傳防法第 31 條醫療機構人員於病人就診時，應詢問其病史、就醫紀錄、接觸史、旅遊史 及其他與傳染病有關之事項；病人或其家屬，應據實陳述，依據同法罰則第69條規定，衛生局針對該民眾處以罰款3萬元整。

台東縣衛生局長黃明恩表示，針對民眾就醫有任何刻意隱匿行為，衛生局決不寬待，請民眾切勿以身試法，並再次呼籲如有急性呼吸道感染症患者，應避免出入公共場所及醫療院所。返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，請撥打疾管署防疫專線1922或衛生局24小時通報專線0975-288155，依指示配戴口罩，衛生機關將協助後送就醫診療。

(中時 )