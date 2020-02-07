上海衛健委發言人鄭錦表示，截至6日24時，上海共發現確診病例269例，報告聚集性的疫情有45起，其中家庭親屬聚集的有38起。家庭成為群聚感染的最主要原因，因此上海官方呼籲疫情防控期間，不要組織或參加親友聚會聚餐。

據《央視新聞》報導，上海衛健委新聞發言人鄭錦指出，上海目前共發現確診病例269例中，由聚集感染的有45起，其中家庭親屬聚集的有38起，單位同事有3起，混合的包括家庭親屬和單位同事都有聚集的有3起，因同一航班被感染的有1起。

其中一起在奉賢區一戶人家因家中兒子曾赴武漢出差，經排查發現家中有4人出現肺炎症狀。家中兒子、兒媳、孫女一家3口還曾於1月24日至27日赴杭州探親。此後，該家庭父親、母親、兒子、兒媳、妹妹被確診，孫女以及杭州的親屬共7人作為密切接觸者，目前正在進行隔離醫學觀察。

由於家庭聚會佔群聚感染比例極高，鄭錦提醒市民若有來自重點疫區者應避免與他人進行接觸，若為親友則應勸導接受隔離觀察。在疫情防控期間，不要組織和參加親友之間的聚會聚餐。

同為一級大城市的大陸首都北京日前公布疫情防控的數據也顯示，春節假期間親友聚會次數與規模增加，在2百多個武漢肺炎確診病例中，群聚感染比例超過50%，北京疫情防控部門坦承「形勢比較嚴峻」。

(中時電子報)