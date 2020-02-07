指揮中心記者會說明疫情。(中時電子報臉書直播)

武漢肺炎疫情升溫，昨日爆增5確診，台灣已達16例。其中3例估感染源來自港澳地區，目前我已對港澳人士暫停申請臨時入境，採取更嚴格檢疫。中央流行疫情指揮中心原訂下午4時舉行記者會，因故延至5時30分舉行，相闗訊息待指揮中心說明最新進展。

(中時電子報)