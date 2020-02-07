直播》疫情有新變數？指揮中心17：30說明 16:582020/02/07 中時電子報 許立穎 、 徐秀娥 、 林毅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央流行疫情指揮中心原訂下午4時舉行記者會，因故延至5時30分舉行，相闗訊息待指揮中心說明最新進展。（中時電子報） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 指揮中心記者會說明疫情。(中時電子報臉書直播) 武漢肺炎疫情升溫，昨日爆增5確診，台灣已達16例。其中3例估感染源來自港澳地區，目前我已對港澳人士暫停申請臨時入境，採取更嚴格檢疫。中央流行疫情指揮中心原訂下午4時舉行記者會，因故延至5時30分舉行，相闗訊息待指揮中心說明最新進展。 (中時電子報) #確診 #武漢肺炎 #心型冠狀病毒 #指揮中心 #記者會 #陳時中 也許您會感興趣 推薦閱讀 曾接觸武漢肺炎確診案例 台南市9人隔離檢驗中 14:192020/02/04 生活 陸生全面暫緩來台 指揮中心：防疫安全考量 14:342020/02/04 生活 世界夢號停靠高雄傳3人發病 指揮中心：旅客船員禁下船 15:032020/02/04 生活 義守大學工程認證評比再獲優良 電子系成果展 AI超亮點 17:422020/02/04 生活 日本單日添3例第2次病毒檢查才確診 共23例 23:202020/02/04 國際 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新／大陸地區疫情持續擴散 確診人數突破3萬人！ 00:242020/02/06 生活 日確診爆衝卻宣布這政策 網嘆愚蠢 10:572020/02/06 日常 郵輪恐成防疫缺口 時力籲盡速查清確診旅客身分及動線 12:262020/02/06 政治 武漢肺炎台灣增2例確診 首例確診已出院 16:102020/02/06 生活 郵輪2000多遊客趴趴走 防疫大漏洞！確診暴增至16例 04:102020/02/07 生活新聞 生活熱門新聞 口罩徵用時間可能延長 廠商哽咽曝心聲 - 生活 無知搶購又現衛生紙之亂！ 好市多祭出：一卡限購一包 - 生活 精油竟有防疫功效？研究：聞15分鐘近完全消毒 - 生活 更強冷空氣接力 氣象局曝最凍時間 - 生活 疫情有新變數？指揮中心17：30說明 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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