新竹市衛生局成立「108人小組」通報系統，市府並製作「新竹市口罩存貨地圖」，協助民眾買到口罩。（莊旻靜攝）

新竹市衛生局成立「108人小組」通報系統，市府並製作「新竹市口罩存貨地圖」，協助民眾買到口罩。（莊旻靜攝）

買口罩實名制進入第二天，各地藥局仍出現買口罩人潮，新竹市政府成立「108人小組」通報系統，進駐各家健保特約藥局，協助民眾購買口罩，並排除網路系統問題，隨時回報口罩銷售狀況，並更新在新竹市府製作的「新竹市口罩存貨地圖」 https：／／reurl.cc／W4537k，民眾可免去奔波之苦。

口罩實名制6日上路，新竹市衛生局與各衛生所立即動員108人前往108家健保藥局協助，並經過經驗滾動檢討，7日成立「108人小組」通報系統，透過「新竹市口罩存貨地圖」，讓民眾隨時掌握特約藥局據點、口罩存量、當日與隔日販售時間，便於購買並減少排隊時間。

因應實名制，新竹市衛生局也提醒，民眾每家健保藥局憑健保卡可買2片口罩，每人每7天購買1次，並可多帶另1人健保卡代買，父母可持12歲以下兒童健保卡購買兒童口罩，兒童也可以依照實際需要購買大人型口罩，另外，未買口罩額度不可留到下周。

新竹市衛生局指出，健保藥局每天會配發250片口罩，50片為兒童，其餘為成人，有慢性疾病患者、有呼吸道症狀者、進出醫院者要戴口罩，開放空間不用戴口罩，平時落實勤洗手，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，及避免出入傳統市場及醫療院所。有疫情相關問題可撥打疫情通報及諮詢專線1922，或電洽新竹市衛生局食品藥物管理科03-5353170。

(中時 )