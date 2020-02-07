有鑑於近年極端天氣事件發生頻率增加，造成農業損失嚴重，農委會於今(7)日併同農業天然災害現金救助項目之調整，修正「農業天然災害低利貸款項目及額度」，增加養蜂產業之蜂群、屬於林下經濟申請核准經營項目之段木香菇及木耳、台灣金線連、蜂箱及蜂群等項目之低利貸款項目及額度，並提高鵝復養之每隻最高貸款額度。

農金局表示，考量近年國內陸續發生低溫、旱災、豪雨及颱風等天災，造成荔枝、龍眼等蜜源植物開花率不佳，蜜蜂無花蜜可採，或蜂箱未損毀，蜜蜂卻已死亡等情形，嚴重影響蜂農生計，並為積極推動適地發展林下經濟政策，以振興山村經濟、提升林農營林意願；另養鵝產業於遭受禽流感侵襲後之復養成本已逐漸提高，農委會重新檢視修正「農業天然災害低利貸款項目及額度」，增列「蜂群」，貸款額度每群最高2,000元；增列林下經濟申請核准經營項目之「段木香菇與木耳」每公頃最高120萬元，「臺灣金線連」每公頃最高37.5萬元，「蜂箱」每箱最高3,000元、「蜂群」每群最高2,000元，另外「鵝復養費用」每隻最高貸款額度由220元調整為350元。

農金局進一步說明，受災農民得於農委會公告為救助地區之翌日起10日內，向鄉(鎮、市、區)公所(於林務局經管出租造林地之農民應向所在工作站)申請受災證明書，請農民於該證明書核發之翌日起15日內，檢具「農業天然災害受災證明書」及「農業天然災害低利貸款申請暨計畫書」向當地農漁會信用部申請貸款。

受災農民申請災害貸款，可視自身財務狀況，選擇前2年只繳利息，免還本金，擔保能力不足者，貸款經辦機構將協助送請農業信用保證基金提供保證。

(中時 )