大陸1月份外匯儲備連升兩個月，勝市場預期。中國人民銀行公布，今年1月外匯儲備31,154億美元，較2019年12月增加75.7億美元，高於市場預期31,057億美元。

另外，今年1月底黃金儲備6,264萬盎斯，與上月持平。

大陸國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示，1月中國跨境資金流動總體穩定，外匯市場供求基本平衡，為外匯儲備規模穩定提供支撐。同時，受中美簽署第一階段經貿協議、英國正式脫歐、以及新型冠狀病毒肺炎疫情等多重因素影響，國際金融市場上美元指數小幅上升，主要國家債券價格上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，外匯儲備規模上升。

王春英指出，外部環境依然複雜嚴峻，國際金融市場仍面臨較多不確定因素。此次新型冠狀病毒感染肺炎疫情對中國經濟的影響是暫時的，中國有信心、有能力、有把握打贏這場疫情防控阻擊戰。

她表示，中國經濟長期向好、高質量增長的基本面不會改變，加之外匯市場運行機制日益完善，有利於市場平穩運行，這都將繼續為外匯儲備規模保持總體穩定提供堅實基礎。

(工商 )