「2020竹北市元宵燈會暨天穿日」於2月6日(四)盛大點燈！今年以具有科技感的「太空飛鼠」作為主燈，這座高4.5公尺的老鼠主燈，結合炫麗的燈光秀，為新的一年帶來鼠年報喜、好運旺旺來的開春祝賀！超可愛的小提燈「小白鼠」首次亮相，並在記者會結束後發放1,200份給現場民眾。

2020竹北市元宵燈會活動宣傳海報。(中視提供)

記者會現場由市長何淦銘、代表會主席林啟賢等人與元宵晚會主持人「綜藝一哥」小鐘及圓圓共同點亮「太空飛鼠」主燈，也象徵為新的一年開春點亮幸福！

記者會現場由市長何淦銘、代表會主席林啟賢等人與元宵晚會主持人「綜藝一哥」小鐘及圓圓共同點亮「太空飛鼠」主燈。(中視提供)

為期11天的2020竹北燈會！於2月6日(四)至2月16日(日)盛大舉行，除了主燈區外，此次竹北燈會包含以太空幻境為主題的「情境燈區」、「銀河隧道」及「星空樹」、燈區入口的「太空鼠來寶」、氣派的發光風車「迎賓隧道」、浪漫科幻的「八大行星燈區」、祈求幸福的「幸福橋燈區」，還有夢幻的「發光翹翹板」、「發光兔」、「琴鍵跳燈」、「地板跳燈」，各式情境燈區，結合光彩奪目LED光環境，共同點亮竹北市文化公園。

「2020竹北市元宵燈會」重頭戲「元宵晚會」，於2月8日(六)晚間7點盛大演出，今年邀請到「綜藝一哥」小鐘搭配活潑熱情的圓圓全場主持，打造專屬竹北市的元宵響宴！並邀請搖滾天團茄子蛋、台語歌王沈文程、鐵肺歌姬閻奕格、情歌王子Tank、台語創作歌手流氓阿德、熱力四射安苡葳，眾星雲集的元宵晚會，同時邀集最受歡迎的胖卡餐車，於元宵晚會擺攤販售，勢必為元宵燈會創造超人氣。

今年客家天穿日祭祀會於2月13日(四)於新瓦屋文化園區舉辦，將由竹北市長何淦銘親自帶領祭祀，向天祈福平安順利，並於現場準備客家炸甜粄與米食，免費供民眾品嚐，邀請新瓦屋花鼓協會、社區發展協會等共同演出。2月15日(六) 下午於竹北市文化公園舉行之DIY活動，準備草仔粿、客家湯圓、小香包供民眾免費體驗，當日晚間「客家之夜」更有客籍音樂歌手共同來唱響好客竹北，在賞燈之餘體驗客家文化的樸實與美麗。2月16日(日)竹北市公所更精心邀請「如果兒童劇團」，演出《小恐龍歷險記》，可愛的造型汽球恐龍陪伴小朋友度過燈會的最後一天，將2020元宵燈會劃上完美句點。

★交通資訊：

自行開車

國道一號

經國道一號：請於「竹北」交流道下，沿光明六路行駛，於縣政九路右轉，即可抵達。

國道三號

經國道三號：於「竹林」交流道下，經台68往竹北方向，即可抵達竹北。

經台一線

經台一線：請於竹北市光明六路往新竹縣政府方向行駛，遇縣政九路左轉，

即可抵達。

大眾運輸工具

公車

公車:於「縣政府站」搭乘公車（快捷1），至「文化局站」，即可抵達。

台鐵

台鐵:搭乘台鐵至「竹北站」，至前站搭乘公車（5900路線）於「新仁醫院站

下車，步行約10分鐘抵達，或搭乘計程車至活動地點

高鐵

高鐵:搭乘高鐵至「新竹站」，搭乘公車（快捷7）於「文化中心」下車，步行5分鐘抵達，或於台鐵「六家站」搭乘區間/復興至「竹北站」。



活動詳情：

「2020藝遊竹北」網站(網址：http://www.chupei.gov.tw/travel/index.php)或搜尋臉書「藝遊竹北」臉書粉絲團。

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