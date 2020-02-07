羅宏正、李維維在東森戲《美味滿閣》劇中互有好感，但羅宏正得知自己被耍得團團轉後，憤而分手。李維維為挽回感情，使出各種獵男招術，讓路人送玫瑰花、同事求情及玩偶求原諒小劇場，並公開在同事面前對羅宏正深情告白，但仍挽回不了羅宏正被撕裂、傷害的心。

李維維。

羅宏正坦言，若遇到喜歡的對象如此用心告白求原諒，很難不被打動，「其實主不主動不會是重點，應該是有沒有感覺了，如果有好感又積極主動，兩個人的關係就會瞬間增溫。不過我可能長相太吃虧，看起來很容易被誤會還在生氣，所以沒有這種經驗。」虧自己飾演的王子毅太過木訥，有時連他都想吐槽自己，太愛腦補又太遲鈍。

李維維說，「印象最深的是在育幼院被宏正拒絕後的哭戲，我跟導演還為這幾場戲討論了幾次。因為我的角色本來是比較強勢、高冷、口才犀利的人，所以我要用很ㄍㄧㄣ、很隱忍，但卻無法控制傷心、眼淚狂流的方式來表現，我自己很喜歡這一場戲」。

近期拍攝因碰上武漢肺炎疫情，劇組拍攝時都小心翼翼，不但在群組跟拍攝現場不斷提醒，也避免在人群密集的地方拍攝，工作人員還曾一起去排隊買口罩，劇組也準備口罩以防萬一。若碰到特殊場景或室內空間狹小的戲，也會全體口罩戒備，並每日測量體溫，檢查完後才進行拍攝工作。李維維跟羅宏正表示，本來就有戴口罩習慣，所以家中都還有存貨，拍攝現場也是把口罩戴好戴滿、勤洗手的防疫措施。

(中時 )