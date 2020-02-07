Pier No.1提供手寫馬卡龍。（高雄英迪格酒店提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄英迪格酒店「Pier No.1高空酒吧」首度推出1個月的情人節套餐訂位服務，每日限接6組。。（高雄英迪格酒店提供／柯宗緯高雄傳真）

今年開春就爆發武漢肺炎疫情，觀光業者苦哈哈。西洋情人節即將報到，高雄英迪格酒店以「粉紅炫風」對抗疫情，搶攻閃光商機。頂樓網美聖地「Pier No.1高空酒吧」打破以往不能訂位服務，首度推出1個月的情人節套餐訂位服務，每日限接6組。

Pier No.1推出情人節訂位套餐服務，每日限接6組訂位，每組餐酒套餐1,550＋10％元，不分平假日皆可預留座位，套餐內含水蜜桃氣泡酒2杯、起士冷肉拼盤、美國帶骨牛小排附鹽之花或德國啤酒豬腳酸菜附脆薯，以及象徵2020愛你愛妳的馬卡龍4顆。想趁機表達情意的人們快把握時機來電訂位07-272-1888。

除了有高空酒吧外，也推薦情侶來Wok on the Park全日餐廳享用情人節大餐，英迪格酒店於今年邀請到加拿大名廚Chef Nicholas Pena Alvarez來規畫情人專屬菜單，2月14日~ 16日雙人晚餐餐價為5,200＋10％，可享用名廚特製開胃菜、主餐、甜點，結尾時再邀請情侶到酒吧享受草莓及法式小甜點搭香檳，要讓有情人留下永難忘懷的回憶。

Chef Nick選用北海道干貝搭配帝王蝦和法式煎鵝肝各一道作為情人節套餐開胃菜，是因為嫩煎後的干貝完整釋放出蘊藏已久的大海鮮味，搭配上番紅花玉米奶油醬、烏魚子和帝王蝦，入口後真是頂級享受；另一道法式煎鵝肝除了口感就足夠驚艷外，再加上特調櫻桃醬，減低膩口感，作為情人節的序曲再好不過。

重頭戲主餐則是法式奶油龍蝦搭配義大利墨魚飯，以及和牛菲力搭配香煎奶油馬鈴薯各一道，龍蝦選用一整尾的活龍蝦來料理，淋上熬製多時的法式奶油醬，恰恰帶出奢華感；和牛菲力則佐上用葡萄牙當地紅酒與牛排肉汁熬出的馬德拉醬，葡萄牙紅酒經烹調後酒精已揮發，但仍帶有奔放香氣和酸味，與紅肉搭配下，那滋味讓人不禁叫好。

經過了開胃菜和主餐的美味薰陶，最後是Chef Nick最喜愛的環節，他一直認為好吃的甜點就是饗宴的完美句點，因此他特準備了巧克力慕斯搭濃郁熱巧克力及熱帶水果義式奶酪搭餐後酒，同樣各一道給情侶享用，有酸有甜的滋味不正好如同愛情一樣，經過磨練才能見到美景。2020情人節晚餐每日限接6組訂位，快把握時機來電訂位07-272-1555轉220。

(中時 )