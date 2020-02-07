武漢肺炎疫情延燒，重創觀光旅遊業，連飯店業龍頭晶華都得積極應戰。晶華自2003年SARS以來，再度做起外賣，旗下故宮晶華設計出「五星級便當」，只要滿5個就可以外送，初期以台北市士林、大直及內湖等就近地區為主。

武漢肺炎疫情升溫，陸港澳客禁來台，讓已經受春酒取消之累的飯店業受傷慘重。以故宮晶華為例，過往因位於故宮旁的地利之便，客源仰賴港澳陸客，今年過年竟出現衰退近50％的慘況，可說是集團各餐廳的重災區。

隨著疫情沒有緩和跡象，晶華積極應戰，為彌補在武漢病毒穩定之前的業績損失，特別規劃將推出外賣便當，包括250元便當可在4種主菜中選1種，另較高價的為400元便當可在5種主菜當中選1種，等同於「五星級便當」。

至於館內，晶華主打「五星獨饗套餐」，是由法籍駐店主廚Noel Bernard(諾爾‧柏納德) 所監製，除了有晶華最受歡迎的經典料理、亦包含充滿異國風味的西式美饌，琳瑯滿目的菜色有醬料鮮甜開胃、肉質柔嫩多汁的剝皮辣椒炒雞肉飯、壽喜燒牛丼飯、椰汁綠咖哩豬肉飯、匈牙利燴牛肉飯以及方便素食者食用的松露野蕈燉飯與田園蔬菜義大利麵。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，晶華酒店的常溫年菜外帶饗宴，一向引領市場潮流、並廣受消費大眾喜愛，延續年菜外帶的概念，再加上飯店既有的高規格衛生和營養標準，讓擁有五星主廚品質保證的拿手料理，也可以帶回辦公室或家中安心享用。

(中時 )