受到新型冠狀病毒（下稱武漢肺炎）影響，大陸多地封城，除醫療、防疫相關企業外，百業停工且延遲復工，在人流減少情況下，大陸許多計程車業者與司機的生意都受到衝擊。

據統計，目前包括北京、上海、深圳、西安、濟南、長沙、海口、三亞、合肥、貴陽、蘭州、宜賓等12城已通過減免承包金、發放補貼等方式降低計程車業者成本，以維繫正常營運。

以北京來說，北京市發改委主任談緒祥2月6日在記者會上表示，在北京推出的16條企業紓困措施中，包括降低計程車業者營運成本，鼓勵計程車業對疫情期間正常營業的司機，適度減免承包金；市區兩級按照管理事權，可對採取減免承包金等措施鼓勵運營的計程車企業，給予一定運營補貼。

另外，上海的部分，1月24日開始至2月29日，上海市各企業對防疫期間堅持上班營運的承包計程車司機，單班車按照每車每日80元（人民幣，下同）進行貼補，雙班車按照每車每日120元貼補；貼補依據單雙班配班情況及營運情況按天計算，對其他經營模式的司機，參照上述貼補比例執行。

不過，在給予補貼的同時，計程車業者也必須遵守相關防疫規定。據陸媒中新經緯報導，多地均要求乘客全程佩戴口罩，上車出示身份證，注意車內通風；以貴陽為例，未佩戴口罩不得乘坐計程車，同時，禁止乘客攜帶野生動物、寵物及活禽乘坐計程車；濟南、西安等地則明確要求，計程車實行「一客一消毒」，運行過程中落窗三分之一，乘客3人以下後排落座；另外，乘車前，乘客必須佩戴口罩，並出示個人有效證件，否則司機有權拒絕乘客乘車，乘客下車後，對車輛進行區域消毒，包括門把手及乘客乘坐區域。

中國疾控中心消毒首席專家、環境所消毒中心主任張流波建議，在乘坐計程車前開門通風，用消毒紙巾對坐位、手碰的位置做消毒，要求司機和乘客都戴好口罩，旅程結束下車後，再進行手部清潔。

(旺報 )