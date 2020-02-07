公股行庫獲利王兆豐金(2886)元月稅後盈餘連續第二個月跌落20億元之下，約19.61億元，EPS僅0.14元；而民營金控績優生玉山金(2884)元月稅後盈餘18.7億元，EPS為0.16元，領先兆豐金。

兆豐金元月獲利低於20億元，主要是農曆年後台股重挫，財務操作不如預期以及原有股票部位的評價損失，另外，兆豐產險去年因哈吉貝強颱襲擊日本，兆豐產險支應保戶理賠，產險元月虧損4500萬元。去年12月兆豐金的獲利也因分行費用提列、財務操作和評價損失等因素，使單月稅後僅有15億元，創去年單月最低。

玉山金1月自結盈餘，單月稅後盈餘18.7億元，因1月適逢春節連假，工作天數縮短，稅後盈餘較去年同期減少9.5%，EPS為0.16元。主要子公司玉山銀行在跨境及科技發展皆有不錯的表現，帶動整體業務成長，並維持良好資產品質。

(時報資訊)