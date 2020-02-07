聯發科(2454)今(7)日舉辦法人說明會，法人圈相當關注新型冠狀病毒事件是否會影響到聯發科首季營運，現階段聯發科財測預估，第一季營收預計恐會出現雙位數衰退，但執行長蔡力行表示，儘管短期需求有不確定性，但以目前狀況來看，對全年業務的潛在影響應在可控制範圍之內。

蔡力行表示，聯發科2019年聯發科技表現穩健，三大產品線營收貢獻均衡發展，全年毛利率較2018年增加3.4個百分點，營業利益金額也較前期有近40%的成長，聯發科2019年智慧型手機、AIoT、客製化晶片及其它消費性產品的市佔率皆有提升；新投資的技術如AI、5G、WiFi 6、企業級客製化晶片與汽車電子等亦獲得不錯的進展。

針對市場最關注的新型冠狀病毒事件是否衝擊營運，蔡力行表示，儘管近期的新型冠狀病毒事件為今年全球經濟增添了不確定性，降低短期能見度，相信聯發科在2019的表現是相當明確的高競爭力指標，並能轉化為中長期的成長。

展望2020年第一季，蔡力行表示，新型冠狀病毒事件仍在發展中，基於現階段已知的資訊，儘管短期需求有不確定性，聯發科仍會透過平衡且多元的產品與業務布局，讓第一季的營收與毛利率仍皆可較去年同期穩健成長，此外，基於目前狀況，也相信對全年業務的潛在影響應在可控制範圍之內。

聯發科也公布聯發科第一季財測，以美金對台幣匯率1比30計算，第一季營收預估在550億~602億之間，季下降7%到15%，年增加4%到14%，營業毛利率預估為42%±1.5%，含員工分紅之營業費用率預估為34.5%±2%。

(時報資訊)