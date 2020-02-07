陳秋實接獲方艙醫院環境差，病人苦不堪言，表示要動身去查證 (圖／翻攝自陳秋實twitter)

格鬥狂人徐曉冬也在twitter分享訊息，希望找到陳秋實 (圖／翻攝自徐曉冬twttter)

陳秋實母親拍片求救，希望大家幫忙尋找失蹤的兒子 (圖／翻攝自陳秋實twitter)

曾深入香港反送中現場的大陸律師、公民記者陳秋實，為了傳達武漢真實情況，冒險挺進疫區拍片上傳至網路，未料昨(6日)陳秋實表示要前往方艙醫院查證情況後，就此失蹤，陳秋實母親分別在twitter以及YouTube拍片求救，「格鬥狂人」徐曉冬也分享訊息，希望大家幫忙找人。

陳秋實前進疫區拍攝「武漢日記」，試圖將武漢真實情況傳達給外界，昨天陳秋實收到方艙醫院條件差，病人苦不堪言的資訊後，隨即表示要動身前往醫院查證，未料就此人間蒸發，手機打不通，人也找不到。

陳秋實YouTube頻道最後一部武漢日記影片停留在2天前，而他本人所發的twitter最後一則訊息也停留在昨天傍晚5點54分的香園社區疫情通報單。焦急的母親使用陳秋實的twitter帳號與YouTube頻道拍片求救，希望大家幫忙尋找、救救她的兒子。

徐曉冬也在twitter分享訊息，表示「真的很抱歉，好友們，到目前為止我也找不到陳律師...大家都在盡力找，如果今天傍晚19點還聯繫不到的話，很可就在『那裡』了，按照流程傍晚前後『那邊』會通知家屬的(個人推測就是強制隔離14天)」。

近日武漢肺炎疫情失控，「吹哨者」李文亮醫師更因此病逝，得年34歲，李文亮的死點燃陸網友怒火，輿論瞬間沸騰，紛紛痛批官員與政府打官腔、隱瞞疫情。而公民記者陳秋實至今失蹤已逾24小時，也因此不少陸網友推測，陳秋實可能因為官方要「維穩」而暫時被拘禁。

(中時電子報)