◎高市去年失業率 創縣市合併後新低

據主計總處最新統計數據，高雄市去年全年失業率為3.64％，創高雄縣市合併8年以來最低紀錄。勞工局長王秋冬表示，市長韓國瑜上任以來，提升高雄能見度，加上經發局招商有成，勞工局也致力推介就業，在大環境不佳下，逆勢成長實屬不易。

◎鑽石公主號遊客搭小黃玩 司機：幾乎沒戴口罩

豪華郵輪鑽石公主號，目前共有61人確診感染武漢肺炎，1月31日船上有2600多名乘客上岸旅遊，市府查出當天約40輛排班計程車司機，但司機指出，那時候政府還未要求戴口罩、消毒，他們也無法去要求旅客，遊客多到九份、野柳玩，幾乎都沒戴口罩。

◎北市女自主隔離嫌無聊 竟約姊妹淘逛賣場

北市1名住在大同區，日前從大陸返台的彭姓女子，原本應在家自主隔離至9日，但彭女自認在家有夠無聊，5日找女性友人到她家聊天後，兩人後來前往萬華區逛大賣場，逛了近4小時直到6日凌晨才返家。

◎口罩徵用時間可能延長 廠商哽咽曝心聲

武漢肺炎疫情爆發後，台灣至今已經累積達16例，華新醫材集團董事長鄭永柱今天表示，目前武漢肺炎疫情尚未受到控制，猜測口罩徵用的時間應該會延長，目前接單受影響的口罩約3、4百萬片，如繼續延長徵用，將會影響超過千萬片，未來包括人力、物流、違約金等，影響層面將更大。

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(中時電子報)