有鑑於近期新型冠狀病毒以及流感病毒疫情讓台灣民眾惶惶不安，台灣夏普七日宣布將率先拋磚引玉捐贈夏普獨家自動除菌離子空氣清淨機250台予新北市政府，響應新北市政府展開的「防疫保衛戰！」，希望透過中央與地方政府和民間的齊心努力，共同以最高規格的防疫措施保護民眾。

台灣夏普總經理張凱傑七日與新北市市長侯友宜共同出席捐贈儀式，並接受新北市市長侯友宜親頒感謝狀，據悉夏普捐贈的250台空氣清淨機將會在社會局的安排下，用最快的速度送達到新北市各地有需要的地方。

張凱傑表示，這次的疫情讓全台灣的民眾都深感不安，夏普身為世界公民的一員，對於社會責任的承擔不遺餘力。新北市是全台灣人口最密集的一個直轄市，也是夏普台灣分公司的地方父母官，夏普理應為新北市政府盡一份心力，也相信250台的夏普獨家自動除菌離子空氣清淨機，在新北市政府的妥善調配下，一定可以送達最需要者的手中。

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