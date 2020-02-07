蔣偉文在friDay影音 《國際橋牌社》飾演政壇新秀，將在楊烈與林在培權力鬥爭中，掀起另一股勢力。蔣偉文透露該角原型是趙少康，當初接到邀約時，心裡既緊張又激動，並用「偶像」兩字形容，趙少康在他心中份量。

他回家跟老婆分享此事，老婆上網找了趙少康年輕時的照片，找了舊式的眼鏡給他戴上，直呼神韻有8分像。有趣的是，在拍攝時，劇組特地安排趙少康分享當時政治情勢，農曆年前兩人在電台尾牙相遇，趙少康還給他擁抱，誇看完試片後，認為戲劇內容精彩。

蔣偉文自認個性優柔寡斷，此次角色個性做事果決、破釜沈舟，與自己個性相當反差，演起來過癮，甚至為了角色演說時要號召眾人響應之氣勢，被導演要求講話語速要比平常快2倍，讓平時在主持廣播節目的他視為是最大挑戰。

近期武漢肺炎疫情蔓延全球，他透露今年一家大小在美國過農曆年，返台前夕接獲公司提醒，記得在美國買一些口罩回台，他在拉斯維加斯跑了4家有販賣口罩的商店，沒想到都缺貨，一問才得知都被亞洲人給收購了，才驚覺疫情相當嚴重。所幸，蔣偉文一家大小日常都有戴口罩的習慣，儲備不少口罩，「尤其我愛下廚，做料理時，我老婆叮嚀一定要戴口罩，因根據統計，台灣廚房大多是密閉式空間，長期吸做菜時的油煙，容易導致罹患肺腺」。

(中時 )