嘉義縣警察局7日發布新人事，縣警局表示，2020年選舉治安維護及加強春節重要節日勤務工作圓滿落幕後，為持續活絡刑事幹部對各地方的布建及精進領導統御能力，經通盤檢討後，調整6個分局及刑事警察大隊偵查隊長、分隊長、小隊長及偵查佐等職務。

相關人員、單位調整如次：

一、民雄分局偵查隊隊長潘學輝調派水上分局偵查隊隊長。

二、朴子分局偵查隊隊長黃偉展調派刑事警察大隊科技偵查隊隊長。

三、水上分局偵查隊隊長陳俊廷調派民雄分局偵查隊隊長。

四、布袋分局偵查隊隊長林志鴻調派朴子分局偵查隊隊長。

五、中埔分局偵查隊隊長陳建承調派刑事警察大隊偵查第一隊隊長。

六、竹崎分局偵查隊隊長林乙皓調派中埔分局偵查隊隊長。

七、刑事警察大隊偵查第一隊隊長馮永嵩調派竹崎分局偵查隊隊長。

八、刑事警察大隊科技偵查隊隊長陳坤宗調派布袋分局偵查隊隊長。

縣警局表示，希望透過這次調整，持續引領各單位同仁精進偵查技巧，有效打擊犯罪守護社會治安。

(中時 )