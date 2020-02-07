同為福茂唱片旗下歌手的吳汶芳、曾昱嘉，在新的一年開工春酒相約吃麻辣鍋求發財，曾昱嘉更發起比賽吃辣，還請服務員加辣油，辣度變成大辣，嚇得吃素的吳汶芳花容失色，猛嗑四宮格中的白開水鍋，而曾昱嘉被辣到變成「香腸嘴」，苦笑說：「我自作虐！」

吳汶芳加盟福茂發行《汶亂，卻美好著》、《我來自...》獲得各界好口碑，曾發行過1張專輯的曾昱嘉，去年才簽進福茂，意外變成吳汶芳的小師弟。兩人都是出身選秀節目《超級偶像》，曾昱嘉是「超偶4」的冠軍，吳汶芳則拿下第6名，兩人在比賽中曾合唱張惠妹、蕭敬騰的《一眼瞬間》，一舉拿下MVP，如今再相聚於福茂唱片，笑說是「再續前緣」。

出身選秀節目《超級偶像》吳汶芳、曾昱嘉，接連成為福茂唱片旗下歌手。（福茂唱片提供）

過年時期吳汶芳在家創作新歌，除了陪家人追劇，今年也包出五位數紅包給家人，曾昱嘉則聽說屬蛇的有偏財運，衝去買刮刮樂馬上中1000元，但下一秒跟媽媽打牌統統「繳庫」了，孝順的他吐舌笑說：「當做給媽媽的紅包加碼囉！」

而吳汶芳擔心團圓飯太豐盛，因此特別克制飲食，每天早起還會做「晨光瑜伽」；曾昱嘉則是看到同學發福，來逼自己注意身材，之前出道時85公斤的他，靠毅力大瘦15公斤，至今仍努力維持中，他奉行「有出才有進」，「起床第一件事就是跳繩三千下，才能整天無憂無慮、大吃大喝！」

(中時 )