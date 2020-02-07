2月7日AeSA粉專按讚人數快速成長為1064人。（圖／截自AeSA臉書）

本刊報導國發會濫發資金，國發會6日於官網上發布澄清稿，表示一切過程「完全依採購法規定採公開招標」、「完全符合審議程序及規範」，同時AeSA的臉書粉絲也從原本的141人，突然爆增為1000多人。

AeSA所有影片的列表，下方有觀看人次的記綠。（圖／截自AeSA臉書）

本刊調查，國發會撤幣630萬給AeSA舉辦論壇，根據讀者提供的資料，AeSA亞太品牌商務加速器的臉書粉絲專頁只有100人按讚，至本刊截稿前確認為141人按讚，但在國發會發新聞稿澄清當天，按讚人數已爆增至1064人，增加約1000人，成長近10倍。

國發會在官方網站上張貼論壇照片，表示活動相當成功。（圖／取自國發會官網）

國發會的澄清稿還指出，「該場（電子商務跨域應用論壇）直播相關影片，僅當月之觀看數已達3,123人次，亦超過廠商承諾之3千人」，但本刊截稿時，所有影片加總的觀看人次不到3000，2月6日後觀看人數雖然也大增，但主要的直播影片觀看人數也仍不足3000人。

AeSA臉書專頁上顯示的人數比國發會的照片少。（圖／截自AeSA臉書）

國發會並發布照片，畫面中顯示論壇與會者人數眾多，但對照AeSA臉書粉專的照片與影片截圖，兩者人數有顯著的差異。

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(中時電子報)