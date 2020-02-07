武漢肺炎侵襲全球，民眾為了防疫搶著購買酒精來消毒，但其實酒精其實屬於高度危險的易燃品，在大陸就傳出一位人妻用酒精噴霧消毒後，進廚房做晚飯，不料發生爆燃，燒成火人被緊急送往醫院。根據國內的消防達人表示，「千萬不要往身上噴酒精，屋裡也不要噴！」只要空氣中酒精濃度達到3%，光是衣服靜電就能引起爆炸。

據《澎湃新聞》報導，安徽省合肥市一位人妻，在發生爆燃當時，穿著化纖面料的睡衣，為了消毒，轉著圈在身上噴了好幾遍酒精，當時廚房裡正煮著晚餐，噴完酒精後不到2分鐘，她走入廚房，沒想到還沒靠近流理台，「轟」的一聲，全身突然爆燃，燒成火人緊急送醫。經檢查發現，這位人妻臉部和手部等暴露部位受創嚴重，需要進一步治療。

消毒用酒精火災危險性為甲級，專家指出只要濃度超過3%光靜電就可能引起爆炸。（圖／報系資料照）

在國內素有「消防達人」之稱，同時也是消防署前災害管理組組長林金宏指出，酒精千萬不要用噴灑的方式，因為沒有效果，應採取擦拭方式，且酒精使用上要避開明火，在空氣中揮發的酒精氣體達3%就可能引發爆炸，但超過19%後氧氣不足以供應燃燒所需，反而又不會炸了。

據悉，醫用酒精是乙醇（C2H5OH）和水的混合溶液，其中乙醇的濃度為75%，醫學實踐證明，能夠有效殺滅武漢肺炎病毒，根據林金宏表示，75%乙醇消毒液閃點大約在22℃，火災危險性還是屬於甲類，因此在使用75%乙醇進行消毒時，室內禁止噴灑式消毒，且避免撒漏、保持室內通風；室外噴灑式消毒則必須禁止明火，防止局部噴灑濃度過大發生燃燒意外。

專業人士也提供預防措施，像是酒精著火該怎麼辦？建議將衣物，桌布、床單或者棉被等用水浸濕，蓋在著火處；接著用水不停的澆至著火處，直到熄滅；火勢剛起時最容易熄滅，身邊的東西儘量利用；不要對著有人或者有易燃物品的方向滅火；若實驗室酒精著火時，酒精爐熄滅不要用嘴吹，用燈帽多蓋兩次即可；酒精不小心洩漏導致起火，可用濕布蓋住致使火焰缺氧熄滅。

另外，萬一酒精著火受傷該如何自救？專家表示，第一要務就是滅火，正確應對措施包括立即脫去衣物；避免高聲喊叫，因為在頭面部已經被火焰包圍的情況下，喊叫會引起嚴重呼吸道燒傷；接下來設法滅火，可就近用棉織物覆蓋或用水沖洗最好，火滅後立即就醫。

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(中時電子報)