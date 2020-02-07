去年8月22日晚間，台13甲苗栗往造橋方向10至10.5公里附近，發現1對石虎母子遭路殺。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

台13甲線是石虎重複路殺熱點之一，為減少石虎路殺事件再次發生，公路總局第2區養護工程處宣布實施夜間降速至50公里，考量石虎活動及上下班交通尖峰時間，7日宣布調整降速時段，延後為每天晚上8時至隔天清晨6時，宣導期為2月15日至3月14日，3月15日起正式實施。

台13甲線9公里至11公里路段，2018年發生2起石虎路殺，去年更發生1起石虎母子雙殺事件，共造成4隻石虎命喪黃泉。苗栗縣警局統計，7公里至11公里路段，5年內也發生了25件A2事故、28件A3事故，年均事故達10.2件。經保育與警政機關商討，分時段降速不但有助減少石虎路殺，也盼降低交通事故發生率。

公路總局第2區養護工程處，原規畫於晚上7時至清晨6時，石虎活動的時間，將原限速60公里降為50公里減緩路殺，但考量與上下班交通尖峰時間衝突，為保障用路人行車權益，7日宣布延後降速時段，改為晚上8時至隔日清晨6時實施夜間降速，15日起進入宣導期。

公路總局指出，台13甲線是聯絡苗栗縣頭份鎮、竹南鎮、造橋鄉及後龍鎮至苗栗市的南北縱貫重要省道，車輛繁多且交通量大，因近期交通事故及野生動物路殺事件頻繁，考量用路人及野生動物的安全，6日已向地方召開夜間降速說明會，預計3月15日起正式實行。

(中時 )