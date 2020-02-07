針對罷韓團體列舉5大罷韓理由，資深媒體人韋安認為，這些理由並不充分，一旦成立，將對台灣社會與高雄市政帶來負面影響。他更斷言最後罷韓的投票，可能連40萬票都過不了。

韋安在臉書表示，Wecare高雄、台灣基進和公民割草行動等3個罷韓團體共列舉五大罷韓理由：第一，不該帶職參選，建立責任政治原則；第二和第三點針對高雄市政；第四要避免境外勢力滲透；第五則是避免「韓式歧視言論」傷害台灣與高雄市的國際形象。這些理由並不充分，一旦成立，將對台灣社會與高雄市政帶來負面影響。

韋安指出，在縣市首長裡面，韓國瑜防疫方面所作的不是第一、就是第二。傳說中的高雄登革熱大爆發，最後不超過58例。防止武漢肺炎，也跑在全國縣市第一。

韋安建議，罷韓團體別再自討無趣，有打韓的精力，為什麼不去當義工幫忙做口罩和幫忙防疫？他甚至認為最後罷韓票，可能連40萬都過不了。

網友則表示，「相較於世界疫情...罷韓真的一點都不重要。」、「高雄市民眼睛要睜亮些，誰是為市民在做事的人。」

(中時電子報)