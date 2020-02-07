武漢肺炎疫情爆發，導致許多蘋果供應鏈延後開工，包括蘋果最大代工廠富士康雖聲明如期復工，但外媒悲觀看待，認為至少要到月底才有可能恢復產能。如今，有外媒報導指出，南韓電信公司KT已經開放預購蘋果今年上半年將推出的新手機iPhone 9（或是iPhone SE2，正式名稱待蘋果官方公布），照時間來看，蘋果可能會在3月底於南韓發布並出貨，預計定價落在299美元(約1.2萬元新台幣)。

據外媒《wccftech》報導，從KT對外公布的預購海報來看，這次活動不僅是iPhone 9，還有三星Galaxy S20，雖然前者的真實外觀還沒公布，但圖片中iPhone 9紅色款的背面圖像，與先前網路上流傳的渲染圖相似，這也透露蘋果這次新品會有紅色配色，與外媒預測也相符。

外媒《svetapple》先前也爆料，iPhone 9有3種顏色（黑色、白色以及紅色），可能有64GB、128GB的容量，RAM記憶體為3GB，處理器則是採用與iPhone 11系列相同的A13仿生處理器，由台積電7奈米製程。

外觀部分，iPhone 9尺寸預計與iPhone 8一樣同為4.7吋，一樣是非全螢幕規格，採用LCD面板，使用實體按鍵並支援Touch ID，較為不同的是厚度，前者達7.8mm，比後者7.3mm還厚。

機身背部部分，可能跟iPhone 11 Pro一樣採用磨砂玻璃，因為採用玻璃材質，可以推論iPhone 9也支援無線充電功能。

分析價位來看，先前iPhone SE定價為399美元，被視為CP值較高的選項，因此iPhone 9也有可能推出399美元價位出售。除了iPhone 9，蘋果預計在下半年將推出iPhone 12系列手機，預計會有更高階的全玻璃設計，並支援5G通訊技術。

(中時電子報)