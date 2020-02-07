受到開學延後衝擊，供應營養午餐的有機蔬菜全都滯銷，屏縣府已協調通路協助供銷。（林和生攝）

武漢肺炎疫情持續延燒，擔心群聚感染的可能性，教育部日前宣布各級學校延後開學，但作為學生營養午餐的有機蔬菜早在6周前陸續播種、栽種，屏東縣政府統計數量超過10公噸，公部門第一時間緊急聯絡全聯等市售通路，盼能上架消化、將產業衝擊降至最低。

屏縣府農業處長黃國榮指出，經過盤點發現，以海豐有機專區種植的葉菜類影響最大，估計影響時間約在2周，正是預計開學而延後的空窗期，目前正積極聯絡全聯及其他超市通路，希望能透過分銷模式，把可能的庫存盡量消化。

竹林有機農場負責人黃淑女同樣有半數有機葉菜提供作為營養午餐，但她在這波危機中顯得老神在在，祕訣就是「分散風險」；3年前開始嗅到危機，黃坦言，過去政府推動青農返鄉，並鼓勵從事有機農業，而進入門檻最低的就是交作學校營養午餐。

「到頭來可能還是削價競爭」，黃淑女不諱言，當青農一窩瘋投入、且把雞蛋放在同一個籃子裡，危機出現恐怕全軍覆沒；從那一刻起，她積極開創新通路，把品質較好的葉菜類提供頂級飯店餐飲部門，另有超市或量販店通路，把過去8成的營養午餐數量降至5成，「雙邊通路還能互相支援」。

黃淑女說，6周前種下準備收成的葉菜約3000公斤，如今改以飯店通路銷售，絲毫不受影響，前3年打的底，在這次危機中看到成效。

(中時 )