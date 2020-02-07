萬法寺中東寶塔以私人產權為由，一字排開拒絕相關部門入內安檢。（林和生攝）

萬巒鄉萬法寺中東寶塔日前傳出產權糾紛，近日又遭民眾檢舉室內消防設施不合格，7日屏東縣議員潘長成邀集相關單位突襲安檢，但早有信徒及法師一字排開擋在門口，廟方則以私人產權為由婉拒對方進入，使得安檢行動草草結束。

潘長成表示，近來有民眾陳情指出，中東寶塔內部消防設施不合格，還有違章建築疑慮，因此召集屏東縣政府火災預防科、建築管理科、公安使用科等相關單位進行現場會勘。但根本還未入寺就被擋在門口。

萬法寺委任律師吳澄潔指出，整起事件就是單純私人產權爭議，縣議員竟以「屏東縣議會」名義企圖介入，不但無理且有違法制，明顯是以「地方立法權」取代「司法」，因此婉拒對方進入。

對此，權狀持有人陳寶全大表不滿，他情緒激動表示，納骨塔於1991年興建、總共3萬個塔位，1994年由王姓男子取得產權及經營權後，以他為例，就以每個塔位2萬元、向王男購入1000個塔位。

事後王男將剩餘約1萬5000個塔位及經營權，全數轉賣由釋見引法師擔任住持的萬法寺，未料，近年來想入寺看塔，卻遭寺廟工作人員百般刁難，「難道要看一下自己財產也要經過對方同意」，這是什麼道理？

陳寶全氣憤地說，當初覺得納骨塔由宗教團體經營是再好不過的事，早晚誦經讓人有所期待，沒想到卻演變至此，真是逼不得已才會出 來討公道，「我們絕對不是暴民」，也強調將組自救會維護共同受害者權益。

(中時 )