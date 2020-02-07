產險業預估2020年全年度簽單保費約可達1,852 億元，可較2019年1,763 億元，成長5％。

產險業 2019年整體簽單保費為1,763 億元，2019年產險成長率最高的三類是工程險、健康險及其他險（責任險等），佔產險簽單保費逾半的車險在去年成長率也有6％，使得2019年保費較2018年成長6.99％。

產險業 2019年整體簽單保費為1,763 億元，2019年產險成長率最高的三類是工程險、健康險及其他險（責任險等），佔產險簽單保費逾半的車險在去年成長率也有6％，使得2019年保費較2018年成長6.99％。

產險公會表示，預估2020年汽車保費成長約 5％，總保費可能增加至 986 億元。上述預估值，主要基於下列三基礎：1、經濟成長相對樂觀─行政院主計總處與各學術機構近期對2020年經濟成長率預測相對樂觀，而全球經濟亦將趨向溫和而穩定成長，預估台灣今年經濟成長率為 2.34％。2、政策支撐─財政部貨物稅減免政策預計實施至2021年 1 月 7 日，此將有利於今年新車銷售，惟因10年換車潮已過，預估2020年汽車銷售量大致持平約 43.5 萬輛。3、投保汽車超額責任險意識增─進口車銷售量持續增加，正因高價車滿街跑，為保障自身財物損失，會強化民眾投保意識。

除了2020車險簽單保費預估有5％以上成長外，其他產險項目如責任險、工程險以及健康險預估今年應會有二位數以上成長率。

(工商 )