因應西洋情人節的來臨，夢時代1樓KAKAO FRIENDS期間限定快閃店特別推出應景新品－Neo與Frodo的成對情侶抱枕。

此情人抱枕，每顆售價489元，外型軟萌可愛、抱感紮實舒服，絕對是情侶間討好另一半的最佳選擇，且2月10日至16日，於快閃店內單筆消費滿520元，即可獲得情人節獨家設計徽章乙枚；同時，於指定期間 (2／6-9, 2／13-16, 2／27-3／1)，消費滿500元，並出示夢時代會員另享現折50元優惠，數量有限。

夢時代表示，情人節即將到來，自2月6日起推出「春美妝大賞」，集結各大美妝新品及春夏流行服飾，購買指定化妝品、香氛、內睡衣、女裝、女鞋及美容家電，滿3,000元送300元電子優惠券，讓民眾輕鬆解決送禮的需求。8樓時代會館則自2月14日起改造成「時代城」，民眾可攜伴免費入場參觀，跟著11隻由朝隈俊男老師所創造出的主題動物穿越時空。情人節當日，情侶在「時代城」拍照打卡還可免費兌換限量明信片。

(工商 )