香格里拉台北遠東國際大飯店搶情人節商機，除各餐廳推出情人大餐，〈The Cake Room〉並推出「橙心愛戀草莓橙香情人節蛋糕」。（圖／台北遠東國際大飯店）

台北君悅酒店〈寶艾〉西餐廳情人節套餐中的珍珠開胃菜，主廚花了一番心思設計，形色頗搶眼。（圖／台北君悅酒店）

台北中山希爾頓逸林酒店館內〈Alley麗〉餐廳情人節套餐，主菜選用美國菲力搭配羽衣甘藍與豆酥，迸出中西Fusion的料理火花。（圖／台北中山希爾頓逸林酒店）

台北寒舍艾麗酒店〈La farfalla〉義大利餐廳情人節套餐中的〈緬因龍蝦,布拉塔手工餃,海鮮高湯〉。（圖／寒舍艾麗酒店）

情人節到誠品行旅〈In Between之間〉餐廳用餐，飯店為有情人準備手工花束獻上真愛心意。（圖／誠品行旅）

情人節到台北喜來登大飯店點用情人節套餐或限定加價購，即可獲贈限定L. ERICKSON彈力髮圈情人禮盒或FAAM情侶襪禮盒。（圖／台北喜來登大飯店）

台北中山意舍酒店〈Buttermilk〉摩登美式餐廳搶戀愛商機，推出燭光浪漫的情人節雙人套餐。（圖／台北中山意舍酒店）

板橋凱撒大飯店〈卡拉拉〉餐廳推出的情人節雙饗宴，2人享用2280元＋10％。（圖／板橋凱撒大飯店）

慕軒飯店館內〈GUSTOSO〉義大利餐廳，推出「2020愛你愛妳 情人晚宴」，6道菜每套1680元+10%。（圖／慕軒飯店）

台北市觀光飯店情人節大餐一覽表。(姚舜/製表)

2／14日西洋情人節近了，由於時間落在星期五，觀光飯店為搶情人餐飲商機，除以「情人周」概念將供應情人大餐時間延長至2／16日，為全力將窩在家裡「抗疫」的有情男女從家裡「催」出到飯店過節，除由餐廳主廚發揮巧思創意設計出符合情人主題的吸睛菜式，並全力在餐盤或餐桌舖陳浪漫情境，更祭出人愈多折扣優惠、贈品為誘因，甚至還有素食情人餐，全力「撩撥」、「催情」，期能使情人商機極大化，衝高餐飲業績。

香格里拉台北遠東國際大飯店為搶商機，館內包括中餐廳與酒廊均推出情人節主題餐飲，全館自2／14日至2／16日均洋溢浪漫氛圍，是「選擇最多」的觀光飯店。包含〈馬可波羅〉義大利餐廳的義式套餐、〈ibuki〉日本料理半自助式和風料理、〈香宮〉粵式套餐、〈李白居〉雙人火鍋，以及〈遠東Cafe〉 自助餐廳更可加價享受一整隻波士頓活龍蝦或海陸雙拼。而〈馬可波羅酒廊〉、〈大廳茶軒〉及〈The Cake Room〉亦分別推出戀人專屬的下午茶、特調以及情人節蛋糕，情人看招、眼花繚亂。

君品酒店是「供應情人餐時間最長的飯店」，館內〈雲軒〉西餐廳於2月8日至2月25日推出6,380＋10％的「心語愛戀」雙人分享餐，內容包含兩隻新鮮龍蝦及10盎司安格斯肋眼牛排搭配Verdi氣泡酒乙瓶，另可無限享用繽紛沙拉吧、各式情人節主題甜點，並可客製化3.8吋馬卡龍，將甜言蜜語寫下送給獨一無二的他或她。

台北喜來登大飯店於2月14日2月16日期間，館內〈安東廳〉、〈SUKHOTHAI〉泰式餐廳、〈十二廚〉、〈比薩屋〉、〈The Deli〉烘培坊亦推出限定料理或加價購升級。2月14日點用情人節套餐或限定加價購，即可獲贈限定L. ERICKSON彈力髮圈情人禮盒或FAAM情侶襪禮盒，另外情人節當晚凡點用情人節套餐並消費達5,200元，即可享現場人像彩繪一張。

台北美福大飯店早早自2月8日起即在〈Moment cafe ＆ bakery〉推出「愛戀星球」與「綻放玫瑰」兩款蛋糕，以及「愛戀手工巧克力禮盒」。館內的〈GMT〉義大利餐廳則於2月13日至2月16日獻上「摯愛」情人節晚間套餐，每位2,680元＋10％。飯店並另外設計了「One and Only」住房專案讓有情人延續緋紅時刻，7800元＋15.5％即可升等下榻18坪雅仕客房，加上與頂級精品氣球品牌O! Balloon的夢幻星體驚喜盒、主廚訂製蛋糕，以及奢華的法國水蜜桃風味氣泡酒。

寒舍艾麗酒店〈La Farfalla〉義式餐廳於2月14日16日晚餐時段推出「幻彩繪戀」西洋情人節浪漫饗宴，雙人4,880元＋10％，隨餐附義大利雞尾酒，餐後則有「臻戀巧克力盤」，另外並為素食者準備了「素食情人饗宴」，每位2,000元＋10％。凡於〈La Farfalla〉義式餐廳點用情人節套餐，即可獲贈台北寒舍艾美酒店巧克光廊「艾戀巧克」四入甜蜜情人節禮盒。

台北中山希爾頓逸林酒店〈Alley麗〉餐廳促祭策略很「殺」！2／14至2／15晚餐時段供應的情人餐每位2,380＋10％起，並推出「逸起歡度情人節」優惠，雙人用餐享8折優惠、三人75折、四人7折、五人65折、六人(含)以上6折優惠，若是單人前往用餐可享5折優惠，大肆顛覆情人節只能兩個人過的刻板印象。除此，每位客人隨贈送1杯氣泡酒，當日用餐完畢更可憑發票至1F La Salle森酒吧享受氣泡酒無限暢飲。

誠品行旅2／14日至2／16日晚間時段將於〈In Between之間〉餐廳及〈The Chapter Cafe〉分別推出情人節限定饗宴，2／14當晚於〈In Between之間〉餐廳用餐的愛侶們，可獲贈浪漫花束一只，每束皆由飯店首席花藝師親自設計。

中山意舍酒店甜點也是別出心裁的驚喜，榛心愛你情人圈則是靈感取自於巴黎-布雷斯特泡芙(Paris Brest)，上方點綴緞帶造型的紅寶石巧克力，宛如精心準備的情人禮物般，由法式泡芙派皮製成的甜甜圈體，中間夾著經典的榛果幕斯琳奶餡。

位於台北敦南林蔭大道的慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳，西洋情人節2月14日當天晚間為佳偶獻上一日限定的『2020愛你愛妳 情人晚宴』每套1,680元＋10％ 。另即日起至2月29日止，入住慕軒飯店『2020愛旅行』住房專案，原本雙人同行住宿每人每晚2,020元起，現在官網訂房直接現折1,000元，專案含早餐還可另獲「雙人閃光好禮X專屬折扣X月抽大獎」等三重驚喜 。

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