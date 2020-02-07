雲林一名無業陳姓男子，日前在臉書張貼「口罩不要買有毒」的不實訊息，遭民眾檢舉到警政署長信箱，刑事局偵查第七大隊7日將陳男通知到案說明，陳男辯稱是看到大陸新聞，好意提醒大家。警方詢後，將依違反傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」、社會秩序維護法第63條第1項第5款「散布謠言，足以影響公共之安寧者」移送檢方偵辦。
警方統計，自1月23日至2月6日，警察機關偵辦武漢肺炎相關網路假訊息案件共計42件，已移送21件26人，尚有21件偵處中。
另刑事局5日接獲中央流行疫情指揮中心來函，指有網友於社群網站散布「台中有確診了、內湖也有了…」等地區流行疫情的不實訊息，警方循線通知涉案的北市陳姓女子到案說明，陳女坦承該則訊息是從臉書看到，進而轉載於PTT社群網站上，知道自己的行為觸法後懊悔不已。
(中時 )
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