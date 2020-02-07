安心亞在TVBS、歐銻銻娛樂奇幻愛情劇《墜愛》劇中放下女神光環，頂著素顏、宅女包頭入鏡，還拿著三大包垃圾在街頭趴趴走；男主角宋柏緯則被導演下令躺在海邊等待安心亞救援，一整天躺下來，除了受盡冷風吹，還被海蟑螂團團包圍，兩人各為角色犧牲。

安心亞在《墜愛》飾演孤鸞女，總是碰到爛男人，宋柏緯飾演「月老」，因緣際會墜落凡間，首集中他虛弱躺在海邊石頭上，被安心亞發現並搶救。拍攝當天，宋柏緯一大早就到海邊吹冷風，被海蟑螂追著跑。他無奈：「我一大早從10點左右就開始在這邊躺著。」劇中宋柏緯醒來後直接離開，安心亞忍不住替自己劇中角色抱不平，怒喊：「你不聞不問就走了，神可以這樣子嗎？好寂寞喔！」

安心亞除了在海邊受委屈，首集中甚至拿著3大包的垃圾四處跑，看到宋柏緯即將發生車禍，她直接拋開垃圾衝過去，不過也因為動作太大，宋柏緯被猛撞後受驚，安心亞問：「我剛隨便亂抓的，你害怕？」宋柏緯邊傻眼邊點頭，工作人員見狀連忙上前安撫，他這才放鬆：「我剛真的被她嚇到了，真的有一點（緊張），因為我完全是被動的。」 《墜愛》2月8日起，每週六晚間10點TVBS 42台，愛奇藝台灣站播出。

(中時 )