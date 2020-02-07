去年剛整修新安座歡喜財神廟在不改變地形地貌的前提下，著手進行園區的清潔整理及製作相關告示牌等。（張亦惠攝）

中埔打卡秘境落羽松森林重新開放。（張亦惠攝）

為迎接重新開放的中埔落羽松森林及西洋情人節，歡喜財神廟7日邀請縣長翁章梁、議員羅士洋、中埔鄉農會總幹事李碧雲等人共同宣布「情人節與落羽松森林有約」活動，將徵求百對情侶或夫妻14日到落羽松秘境參加森林茶宴，享受不一樣的情人節。

嘉義秘境之稱的「中埔落羽松森林」，近年吸引相當多的遊客造訪，日前因垃圾及停車問題讓林姓地主不堪其擾而封園，為了讓落羽松森林重新開放，去年剛整修新安座歡喜財神廟總幹事石育鐘表示，經多方溝通協調，歡喜財神廟擔任起「義工」角色，提供遊客免費停車場及廁所，也在不改變地形地貌的前提下，著手進行園區的清潔整理及製作相關告示牌等。

翁章梁表示，很開心在廟宇的協助下，情人節前夕這個秘境能再度開放，樂於見到社會跟宗教結合，參與公共事務。

石育鐘指出，歡喜財神廟是求財聖地，加上情人節即將到來，期望來落羽松森林的遊客，無論在麵包或者是愛情，都能有美好的結果。14日活動則採預先報名制，當天上午9點在歡喜財神廟廣場前報到，先領取玫瑰花1朵及1盒巧克力禮盒後，步行50公尺前往中埔落羽松森林參加浪漫茶宴，茶宴結束後返廟，即可再免費獲得安平安斗一年。

(中時 )