新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情延燒全球，有專家擔心，非洲將不可避免地發生武漢肺炎疫情，目前有百萬名中國人在非洲生活，且撒哈拉以南非洲只有2個實驗室能檢測新型冠狀病毒，1名美國政府官員憂心非洲可能會成為這次疫情的薄弱部分。有學者更直言，歐洲、亞洲和美洲都有病例，但非洲卻完全沒有，不太尋常。

根據《金融時報》報導，非洲各國衛生系統診斷薄弱，撒哈拉以南的非洲只有2個實驗室能檢測新型冠狀病毒，分別位於塞內加爾和南非，引發外界擔心武漢肺炎相關病例可能尚未被發現，甚至可能已經存在。

倫敦衛生與熱帶醫學院院長皮奧（Peter Piot）指出，非洲和中國大陸之間有大量人員流動，相關病例一定會出現，有多達100萬名中國人生活在非洲54個國家，中國各大城市也居住許多非洲學生和商人，有些人甚至就住在武漢，皮奧坦言，非洲完全沒有傳出病例不太尋常。

有網友很好奇「為什麼非洲沒有武漢肺炎疫情？」（圖／翻攝自PTT）

WHO區域辦事處也確定13個和中國有密切接觸的非洲國家有極高風險，目前WHO相關單位已派專家前往衣索比亞等6個非洲國家，雖然有樣本被運往奈及利亞，但現在缺乏新型冠狀病毒的檢測試劑。

然而英國東安格里亞大學（University of East Anglia）醫學教授亨特（Paul Hunter）卻提出不同看法，他認為武漢肺炎在非洲熱帶地區的傳播速度，將低於人口稠密的中國城市，流感和SARS等引發呼吸道傳染病的病毒，在寒冷天氣更容易傳播，因為這時期人們會群聚在室內。

一名網友也在PTT論壇八卦版發文表示，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）是非洲衣索匹亞人，因此自己特別關注一下非洲的武漢肺炎疫情，但卻發現非洲似乎沒有武漢肺炎的確診病例。

原PO查詢數據發現，中國大陸和非洲國家的往來也非常密切，不解為何「歐洲、北美洲都有武漢肺炎疫情了？為什麼非洲沒有疫情？難道非洲人的體質比較強健？」

有網友留言回應「病毒看到伊波拉會怕」、「冠狀病毒在高溫存活時間很短」、「病毒怕熱啊」，與英國東安格里亞大學醫師教授亨特提出的看法類似，也有人指出「非洲沒有檢驗醫院吧」、「沒有診斷的能力」、「沒檢測就不知道疫情惹啊」。

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(中時電子報)