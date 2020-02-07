桃園一名呂姓男子（40歲）去年9月3日下午因懷疑黃姓男子對他吐口水，一氣之下竟持空氣槍對著黃男掃射，其中一發子彈正巧打中黃男左眼，造成黃男的左眼球破裂，頭部以及頸部有多處受創，警方獲報趕抵，立即將呂男制伏送辦，桃園地檢署今（7）日偵結，依《重傷害罪》對呂男提起公訴。

檢警調查，去年9月3日下午5時許，呂男在中壢區民族路碰見互不相識的黃姓男子，呂男懷疑黃男對他吐口水，而對黃男心生怨懟，不久後，呂男發現黃男與兒子在附近燒臘店用餐，竟一時氣憤持空氣槍對黃男與他兒子掃射。

黃男發現呂男對他射擊後，擔心流彈波及一旁兒子，便衝上前制止呂男，2人便發生扭打，但呂男掙脫後，仍持續開槍猛轟，導致黃男頭部、頸部與胸部多處鈍傷，其中一槍還射中黃男左眼，黃男痛得倒地，警方趕抵後，將呂男制伏，並依現行犯將呂男送辦。

呂男在面對檢方偵訊時坦承犯行，辯稱是黃男向他吐口水，他看到黃男才上前理論，而且是黃男先動手打人。檢方根據黃男提出相關診斷證明、警方相關證據、空氣槍經鑑定後確有殺傷力等佐證，認為呂男重傷害罪行明確，偵結依《重傷害罪》將呂男提起公訴。

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(中時電子報)