有感台灣防疫資源珍貴，屏東醫院外科醫師吳欣岱7日上午在網路上發起「醫療人員連署支持政府堅守防疫底線」運動，強調台灣負壓隔離病床只有1100床，呼籲政府主導、把關包機回台成員身份，讓急迫者優先回台，短短半天就收到近7萬名醫護人員熱烈響應。

吳欣岱先前為台灣基進前不分區立委提名人，選後仍關注醫療問題。她分析，目前全台灣負壓隔離病床僅1100床，隔離收容所數量也嚴重不足。一旦肺炎案例暴增，將會造成醫療體系相當大的負擔。

吳欣岱直指「徐正文事件」凸顯台灣防疫體系的大漏洞，包括機上沒有防護、台商任意攜親、不在名單上的人上飛機 ，導致更迫切需要回到台灣的人無法上飛機。此外，在機上沒有防護，造成回來的人的健康風險，也間接加重台灣醫療體系負擔。

有鑒於台灣不容許再出現醫療防疫漏洞，吳欣岱提出了三項訴求：由台灣政府主導實際登機人員，並以有緊急需要之國民為優先；必須由本國防疫人員陪同，在飛機上做好防護，來台務必配合隔離及篩檢；不能無限制的包機回台，必須審慎評估台灣本地的醫療能量，完成一批再開放下一批。

針對初版訴求「限制台人搭機」部分遭網友批評不人道，吳欣岱解釋，台灣醫療資源有限，希望由台灣政府主導，讓急迫者優先回台接受台灣醫療體系的庇護，才是她的初衷，為避免爭議已修改用詞。

該網路連署將於8日早上結束，屆時吳欣岱將與台北市醫師職業工會召開記者會，正式向政府提出訴求。

(中時 )