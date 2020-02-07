武漢肺炎疫情不斷擴大，為加強邊境防疫人力，疾管署6日在臉書發布「因應武漢肺炎，國家需要你」為題的徵才廣告，結果意外爆紅，一夜之間吸引上千人爭相報名，踴躍的程度出乎意料之外。

目前在桃園機場協助旅客填寫及回收入境健康聲明卡的工作，是由各大醫院徵調的護理師支援，這則徵才廣告原本在1月26日就貼在疾管署官網，不過春節期間報名狀況並不理想，第一階段只有16人報名。

由於防疫人力隨著疫情升溫吃緊，為刺激人氣，疾管署「疾小編」發揮創意，6日把第二階段徵才廣告重新包裝，以圖像方式貼在臉書官網上，並冠上「因應武漢肺炎，國家需要你」的標題，沒想到網友間瘋傳轉貼一夕爆紅，原本招募96名助理的職缺，截至7日早上竟有1164人應徵，踴躍的程度讓疾管署跌破眼鏡。

疾管署北區管制中心主任巫坤彬表示，感謝民眾如此重視防疫工作，這個定期契約約用助理職務為期6個月、薪資介於3萬4916元至4萬901元（視工作時段而定，有護理背景者優先錄取），工作內容是在機場內協助回收旅客入境健康聲明卡，以及健康評估等相關業務，受訓後最快8日上線值勤。

(中時 )